الوحدات يستقطب اللاعب أبو زريق

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رياض - احمد صلاح - استقطب نادي الوحدات، اليوم الإثنين، لاعب المنتخب الوطني محمد أبو زريق المعروف بـ"شرارة"، للعب في صفوف فريق كرة القدم حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

والتقى مجلس إدارة نادي الوحدات اليوم مع شرارة، حيث تم الاتفاق على كامل التفاصيل، بانتظار ظهور اللاعب في تدريبات الفريق الذي يستعد للقاء فريق الرمثا يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة بدوري المحترفين.

ويعتبر شرارة من نجوم الكرة الأردنية، حيث تألق في صفوف فريق الرمثا، قبل أن يخوض عدة تجارب احتراف خارجية، كان آخرها مع فريق أهلي طرابلس الليبي، قبل العودة للعب في الأردن وتحديدا في فريق الوحدات.