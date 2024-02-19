نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تياجو موتا مدرب بولونيا: نجم الفريق يذكرني برونالدينيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تياجو موتا مدرب فريق بولونيا عن نجم الفريق جوشوا زيركزي، الذي يتألق في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري.

ويعد زيركزي هداف بولونيا برصيد 20 هدفًا خلال الموسم الجاري، مما جذب المزيد من الاهتمام من الأندية الأخرى بالإضافة إلى مقارناته بالنجوم السابقين.

وقال موتا في تصريحات عبر سكاي سبورت “لقد قال إن مثله الأعلى هما إبراهيموفيتش وباتيستوتا، وهما لاعبان ممتازان. رؤيته يومًا بعد يوم".

وتابع "يذكرني برونالدينيو الذي لعبت معه في برشلونة، لكن لا يمكنني مقارنته بأي شخص، إنه جوشوا، إنه شخص مميز، ويستمتع بكرة القدم وقبل كل شيء يعمل بجد في التدريبات”.

وأتم “منذ اليوم الأول من فترة ما قبل الموسم، كان دائمًا أول من يصل إلى المعسكر، لقد أصبح قائدًا، إنه بالتأكيد على الطريق الصحيح”.