نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات عمان في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2024 في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم هذا التقرير جدول مباريات منتخب عمان لكرة القدم الشاطئية في كأس العالم 2024 المقامة في دبي خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024.

يتأتى منتخب عمان في المجموعة الرابعة، ويتنافس مع البرازيل والبرتغال والمكسيك، حيث تتألف المرحلة الأولى من أربع مجموعات، وكل مجموعة تتضمن أربعة منتخبات.

جدول مباريات عمان في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2024 في دبي ينطلق يوم الجمعة 16 فبراير 2024 بمواجهة قوية أمام المرشح الأول للبطولة، منتخب البرازيل.

يتبع ذلك يوم الأحد بمواجهة ثانية مع البرازيل، ويُختتم الجولة الأولى بلقاء مع منتخب البرتغال للشواطئ يوم الثلاثاء.

تقام جميع المباريات على أرضية ملعب مدينة دبي للتصميم.

مواعيد مباريات عمان للشاطئية في كأس العالم 2024:

