نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاركة 3 افارقة تكلف تليفونات بني سويف فقدان نقاط مواجهة الواسطى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة مسابقات القسم الثانى بالاتحاد المصري لكرة القدم اعتبار نادى تليفونات بني سويف مهزوما بنتيجة 2/0 لصالح نادى الواسطى بمباراة الفريقان بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى ' ب '.

جاء ذلك عقب قيام مسؤولى الواسطى بمخاطبة الجبلاية وتقديم ما يفيد إشراك نادى التليفونات لثلاث لاعبين افارقة خلال مباراة الفريقان وهو ما يخالف اللائحة.

وكان الفريقان قد تقابلا بالجولة الثانية عشر السبت 17 يناير الماضى وانتهت المباراة حينها بفوز التليفونات بنتيجة 4/3 بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الترسانة.

فيما تمثلت الواقعة والتى تم إثباتها من خلال قائمة الفريقان خلال المباراة بقيام الجهاز الفنى التليفونات باشراك الثنائي داودا وصامويل اموتو منذ بداية المباراة فيما شارك ديفيد لوريا بالدقيقة 80 دون خروج اى من الأفارقة المتواجدين منذ البداية وهو ما يخالف اللائحة.

فى الوقت ذاته ساد الارتياح أروقة نادى الواسطى بعد النجاح فى نيل نقاط المباراة لتكون دافعا للفريق بجدول الترتيب وعلى النقيض يسود الحزن أروقة نادى تليفونات بني سويف نتيجة الخطأ الادارى والذى كلف الفريق فقدان 3 نقاط هامة.



ليرتفع رصيد الواسطى للنقطة 12 بالمركز السادس فيما تراجع التليفونات للمركز الثامن برصيد 10 نقاط.