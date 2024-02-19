نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافرة من الجابون تدير مباراة الأهلي وميديما الغاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة جديدة في دوري أبطال إفريقيا أمام ميديما الغاني، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات البطولة الأفريقية.

واعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم حكام المباراة والذي يأتي بقيادة الجابوني باتريس ميبيامي.

ويعاونه كلا من الكاميروني إلفيس جاي نوبوي والجابوني أوربان أوندو ندونج مساعدين، والحكم الرابع الجابوني كريج فلوري موكاجني.

بينما تغيب تقنية الفيديو عن مباريات دور المجموعات للبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب الأهلي في المجموعة

يحتل المارد الأحمر المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصار وحيد وثلاث تعادلات في البطولة الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي أمام ميديما الغاني

وتقام مباراة الأهلي الجمعة المقبلة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

