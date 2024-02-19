نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير الإسماعيلي تحتفي بسعفان الصغير بعد انضمامه للجهاز الفني لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت جماهير النادي الإسماعيلي التحية لنجم الفريق السابق ومدرب حراس الفريق السابق سعفان الصغير خلال لقاء فريقهم أمام الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وجائت تلك التحية من جماهير الدراويش نظرا لإنضمام مدرب الفريق السابق للجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

وحسم التعادل السلبي نتيجة شوط المباراة الأول بين الإسماعيلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقام المباراة حاليًا على أرضية ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ويطمح كلا الفريقين في تحقيق الفوز خلال تلك المواجهة وحصد الثلاث نقاط لتعديل وضعيته بجدول ترتيب الدوري العام.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري وذلك برصيد 11 نقطة، جمعها من الانتصار في 3 مباريات، وتعادل الفريق في مباراتين، وتلقى الفريق 3 هزائم، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 6 لقاءات.

تاريخ مواجهات الإسماعيلي والزمالك

خاص أولاد العم 120 مباراة أمام قبل قمة اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حقق الزمالك من خلالهم 55 انتصار، بينما حقق الدراويش 33 انتصار، وكان التعادل حاضرًا في 32 لقاء.

وشهدت آخر خمس مواجهات بين الفريقين فوز الإسماعيلي في مباراة واحدة وهي الأخيرة التي جمعت بينهم بهدفين مقابل هدف، بينما فاز الزمالك في 4 مواجهات.

