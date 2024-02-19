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أحمد جودة - القاهرة - التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور نعمة سعيد عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وذلك بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

وزير الشباب والرياضة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر

وفي بداية اللقاء، تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للدكتور نعمة سعيد علي توليه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد ممثلا لمنظمة الصحة العالمية بمصر.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا بالغًا بمجال الصحة من خلال تشجيع الشباب علي ممارسةالرياضة، مضيفا أن طب المجتمع الوقائي وممارسة الرياضة بقطاع البطولة يساعد كثيرًا فى تحسين الصحة العامة، وهو ما نضعه نصب أعيننا بالأساس.

وذكر "صبحي" أنه تم عمل العديد من المبادرات فى وزارة الشباب والرياضة ومنها "دراجتك صحتك"، والتى لاقت رواج كبير بين جميع أفراد المجتمع المصري بكافة فئاته وأعماره، مشيرًا إلى أنه خلال أزمة كوفيد العالمية تحركت منظمة الصحة العالمية بصورة إيجابية وفعالة لزيادة الوعي داخل المجتمعات، مضيفًا أن وزارة الشباب والرياضة لديها العديد من المشروعات والمبادارات التى نتعامل ونتعاون بها مع منظمة الصحة العالمية، ونسعي لزيادة وعي وتنوير الشباب للحفاظ على صحتهم من خلال ممارسة الرياضة، كما يوجد لدينا العديد من البرامج من أجل الارتقاء بصحة الشباب والنشء المصري من خلال ممارسة الرياضة دون مستوي البطولة.

من جانبه، أشار ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر إلى إيمان منظمة الصحة العالمية بأهمية الرياضة والممارسة فى بناء صحة سليمة للانسان، والتى يعتبر ممارستها حائط الصد الأول للأمراض، مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لتنوير الشباب وزيادة وعيهم بأهمية ممارسة الرياضة.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على تنظيم ماراثون رياضي كبير " للمشي والدراجات " خلال مايو المقبل مع احتفالات منظمة الصحة العالمية بعيد الصحة، كما سيتم عمل شراكة بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الصحة العالمية من خلال مبادرة "دراجتك صحتك" خلال الفترة المقبلة، للتأكيد على أهمية ممارسة الرياضة للحفاظ على صحة الانسان.

