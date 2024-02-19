أحمد عادل عبد المنعم ينقذ الإسماعيلي من هدف محقق

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أحمد جودة - القاهرة - نجح أحمد عادل عبد المنعم من الحفاظ على نظافة شباكة خلال مواجهة الإسماعيلي والزمالك المقامة حاليًا بستاد الإسماعيلية، بعد رأسية رائعة من سيف الدين الجزيري.

ونجح عبد المنعم في التصدي للكرة من على خط المرمى بعد عرضية رائعة من أحمد السيد زيزو إلى سيف الدين الجزيري الذي قام بتسديدها بشكل رائعة برأسه، ولكن عبد المنعم منع الزمالك من تسجيل هدف اللقاء الأول في المباراة بالدقيقة 80 من عمر اللقاء.

ويشهد اللقاء المقام حاليًا بين الفريقين رغبة شديدة من فريق الزمالك في تسجيل هدف اللقاء الأول وحصد الثلاث نقاط، بعد تراجع مستوى لاعبي الدراويش خلال شوط اللقاء الثاني.

وأضاع سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك البديل، العديد من الفرص خلال اللقاء وخاصة في شوط اللقاء الثاني.

ويدخل الإسماعيلي للقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد دسوقي - محمد نصر - عصام صبحي.

خط الوسط: عمر الساعي محمد بيومي - محمد عمار

الهجوم: نادر فرج - عبد الرحمن مجدي - إيريك تراوري.

تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - إبراهيما نداي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

تاريخ مواجهات الإسماعيلي والزمالك

خاص أولاد العم 120 مباراة أمام قبل قمة اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حقق الزمالك من خلالهم 55 انتصار، بينما حقق الدراويش 33 انتصار، وكان التعادل حاضرًا في 32 لقاء.

وشهدت آخر خمس مواجهات بين الفريقين فوز الإسماعيلي في مباراة واحدة وهي الأخيرة التي جمعت بينهم بهدفين مقابل هدف، بينما فاز الزمالك في 4 مواجهات.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي بالدوري المصري

يحتل نادي الزمالك المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري وذلك برصيد 11 نقطة، جمعها من الانتصار في 3 مباريات، وتعادل الفريق في مباراتين، وتلقى الفريق 3 هزائم، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 6 لقاءات.

