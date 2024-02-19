كما بدأت انتهت.. الزمالك يتعادل سلبيًا أمام الإسماعيلي في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره النادي الإسماعيلي، بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ 13 للدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتعادل سلبيًا أمام الإسماعيلي في الدوري

بدأت أحداث المباراة بضغط من جانب لاعبي القلعة البيضاء، في محاولة للسيطرة على مجريات وأحداث المباراة.



واستمر اللقاء سجال بين اللاعبين في وسط الملعب، ثم واصل لاعبي الأبيض الضغط مرة أخرى ولكن دون جدوى.



وشهدت الدقيقة 54 من أحدا لا المباراة، خروج النجم السنغالي إبراهيما نداي الظهير الأيسر للزمالك، بعد تعرضه للإصابة، لتزيد مشكلة الجبهة اليسرى بالقلعة البيضاء.



وبهذا التعادل رفع الزمالك رصيده نقطة واحدة محتلا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الدراويش في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة أيضا.