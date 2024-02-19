الإسماعيلي يُكرم جهاز منتخب مصر على هامش ديربي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كرّم مسؤولو النادي الإسماعيلي الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن خلال زيارتهم لإستاد الإسماعيلية من أجل متابعة لقاء الإسماعيلي والزمالك.

تكريم حسام حسن على هامش ديربي الإسماعيلي والزمالك

وتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل متابعة جميع اللاعبين من داخل أرضية الملعب من أجل الوقوف على اختيار القوام الأساسي للمنتخب الوطني خلال المعسكر المقبل.

وأنتهت أحداث القاء الذي جمع بين الإسماعيلي والزمالك بالتعادل السلبي، بعد أن كان كلا من الفريقين قريب من التسجيل، ولكن دفاع الفريقين كان في الموعد وحافظا على نظافة شباكهم خلال اللقاء.

وبهذا التعادل رفع الزمالك رصيده نقطة واحدة محتلا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الدراويش في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة أيضا.