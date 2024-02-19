عاجل.. تشكيل جيرونا الرسمي لمواجهة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ميتشل سانشيز، المدير الفني لنادي جيرونا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أتلتيك بيلباو في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة جيرونا وأتلتيك بيلباو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل جيرونا الرسمي لمواجهة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

خط الدفاع: أرناو مارتينيز، خوانبي لوبيز، إريك جارسيا، ميجيل جوتيريز.

خط الوسط: أليكس جارسيا، إيفان مارتين، يانخيل هيريرا.

خط الهجوم: أرتيم دوفبيك، سافيو موريرا، فيكتور تسيهانكوف.

القنوات الناقلة لمباراة جيرونا ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

تذاع مباراة جيرونا ضد أتلتيك بيلباو مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق المغربي جواد بدة.