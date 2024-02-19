نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاسماعيلي القادمة بعد التعادل أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الزمالك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين الموافق 19-2-2024، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، تواجد الإسماعيلي في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 12 نقطة، بينما احتل الزمالك المركز الثالث عشر بنفس عدد الرصيد من النقاط.

موعد مباراة الإسماعيلي القادمة بعد التعادل أمام الزمالك

يستعد نادي الإسماعيلي لخوض مباراة قوية أمام الجونة، يوم الإثنين المقبل 25-2-2024، على أرضية ملعب نادي الجونة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-24.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد الجونة في الدوري المصري

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم اسبورتس المصرية الناقل الحصري والوحيد لإذاعة مبارايات الدوري المصري في منطقة الشرق الأوسط.

