نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الله "سعيد" أمام الإسماعيلي.. نجم الزمالك يحقق رقما مميزا ضد الدراويش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك عبد الله السعيد لاعب الزمالك لأول مرة أمام الدراويش، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين الموافق 19-2-2024، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

عبد الله السعيد لا يخسر أمام الإسماعيلي

خاض عبدالله السعيد 9 مباريات مع الأهلي أمام الإسماعيلي، وفاز مع الفريق الأحمر في 6 مباريات وتعادل 3 مرات، فيما سجل 4 أهداف وصنع هدفين.

فيما خاض 6 مواجهات مع بيراميدز أمام الإسماعيلي، إذ فاز بجميع المباريات مع الفريق السماوي وسجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.

ولعب السعيد مع الزمالك ضد الدراويش مباراة واحدة، ولم يسجل أو يصنع.

وبشكل عام، لعب السعيد 16 مباراة ضد الفريق الأصفر، فاز في 12 مباراة وتعادل 4 مرات ولم يخسر، ونجح في تسجيل 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وبهذه النتيجة، تواجد الإسماعيلي في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 12 نقطة، بينما احتل الزمالك المركز الثالث عشر بنفس عدد الرصيد من النقاط.