نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور مفاجئ لنجم ريال مدريد بقميص منتخب المغرب.. فما السبب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر أحد نجوم نادي ريال مدريد، مرتديًا قميص منتخب المغرب وبالتحديد رقم “2” الخاص بالنجم الدولي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان.

فينيسيوس يرتدي قميص حكيمي مع منتخب المغرب

شارك البرازيلي جونيور فينيسيوس جناح ريال مدريد، جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، صورتين له بقميص منتخب المغرب معلقًا بكلمة “مراكش”.

ويتواجد جونيور فينيسيوس في مملكة المغرب، لزيارة إحدى المؤسسات التعليمية بمدينة مراكش، للمشاركة في عمل إنساني.

واعتاد البرازيلي جونيور فينيسيوس، على زيارة المغرب وتحديدًا مدينة مراكش للاستمتاع بإجازاته، مثل الكثير من اللاعبين العالميين.

وخاض فينيسيوس 23 مباراة رفقة فريق ريال مدريد خلال الموسم الحالي بكافة البطولات، وسجل البرازيلي المتألق 12 هدفًا وصنع 7 أهداف.