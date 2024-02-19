" الفارس الكذاب " جماهير الإسماعيلي تسخر من الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -

سخّرت جماهير الإسماعيلي من نادي الزمالك وجماهيره خلال اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل على أرضية ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري العام.

جماهير الإسماعيلي تسخر من الزمالك

وكتبت جماهير الإسماعيلي على يافطة " الفارس الكذاب " كنوع من أنواع السخرية على جماهير القلعة البيضاء بعد مشادة كلامية بين الجماهير وبعضها البعض خلال أحداث اللقاء.

وكانت المباراة التي جمعت بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي، بعد أن كان كلا منهما قريب من التسجيل في أكثر من فرصة، لكن بسالة الدفاع منعة كلا منهما من التسجيل.

وبهذا التعادل رفع الزمالك رصيده نقطة واحدة محتلا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الدراويش في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة أيضا.