إيهاب جلال يعلق على التعادل مع الزمالك ويختار أفضل لاعب بالديربي

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أحمد جودة - القاهرة - علق إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على التعادل مع الزمالك دون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن فعاليات مسابقة الدوري الممتاز.

إيهاب جلال: أحمد عبدالمنعم نجم المباراة

قال إيهاب جلال في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بدأنا بشكل جيد وسيطرنا على أول 25 وضغطنا على الزمالك بشكل ممي".

وأضاف: "الزمالك فريق كبير ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين وتراجعنا في الشوط الثاني بشكل بسيط ومنحنا الزمالك فرصة لضغطنا".

وتابع: أشكر اللاعبين على جهودهم في مباراة اليوم وبعض اللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم".

وأردف: "اللاعبون بذلوا مجهود بدني كبير خاصة حاتم سكر الذي لعب بشكل مميز أمام فريقه الماضي".

واستطرد: "أحمد عادل عبد المنعم نجم المباراة اليوم والأهداف التي استقبلنها في المباريات السابقة ليس إلا مجرد سوء توفيق فقط".

وأكمل: "انضم مجموعة مميزة من الحراس وقادرين على تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة".

وأتم: "الصفقات الجديدة ظهرت بشكل مميز للغاية في ظل الضغط الجماهيري خلال المباراتين أمام سيراميكا والزمالك".