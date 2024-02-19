عاجل.. أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد التعادل أمام الإسماعيلي في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة غدًا الثلاثاء من التدريبات الجماعية، عقب مباراة الإسماعيلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد التعادل أمام الإسماعيلي

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام بالجزائر.

وتعادل فريق الزمالك مع الإسماعيلي دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبهذا التعادل رفع الزمالك رصيده نقطة واحدة محتلا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الدراويش في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة أيضا.

