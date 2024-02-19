نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس ميسي أو رونالدو.. هازارد يختار أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سُئل البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد وتشيلسي السابق، عن الأفضل ما بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنه أجاب باسم أسطورة كروية أُخرى.

ويلعب ليونيل ميسي حاليًا في الدوري الأمريكي مرتديًا قميص إنتر ميامي، بينما غريمه كريستيانو رونالدو يتواجد بصفوف النصر السعودي.

هازارد يفضل ميسي على رونالدو

قال هازارد خلال حديثه في بودكاست الخاص بزميله السابق في تشيلسي، جون أوبي ميكيل، ردًا على سؤال حول الأفضل بين ميسي ورونالدو: “بالنسبة لي، ميسي. الناس لديهم آراء مختلفة لكن رونالدو هو هداف ويجلب لك الألقاب”.

وأضاف ضاحكًا: “رونالدو سيسجل الأهداف عندما يبلغ 50 عامًا، لكني أميل إلى أسلوب لعب ميسي أكثر، ولكن بالنسبة لي الأعظم هو زين الدين زيدان. ثم جون أوبي ميكيل وميسي".

يذكر أن البلجيكي هازارد صاحب الـ33 عامًا، قد قرر اعتزال لعبة كرة القدم نهائيًا في أكتوبر الماضي، بعد نهاية رحلته مع ريال مدريد الإسباني.