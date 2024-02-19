لقطة طريفة تخطف أنظار الجميع خلال مواجهة الزمالك والإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - التقطت عدسات الكاميرات لقطة طريقة خلال مواجهة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري.

وتعادل الإسماعيلي أمام نظيره الزمالك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين الموافق 19-2-2024، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأظهرت الكاميرا إحدى المشجعات وهي نائمة في ستاد الإسماعيلية خلال متابعتها مباراة الزمالك والإسماعيلي.

وبهذه النتيجة، تواجد الإسماعيلي في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 12 نقطة، بينما احتل الزمالك المركز الثالث عشر بنفس عدد الرصيد من النقاط.

موعد مباراة الاسماعيلي القادمة بعد التعادل أمام الزمالك

يستعد نادي الإسماعيلي لخوض مباراة قوية أمام الجونة، يوم الإثنين المقبل 25-2-2024، على أرضية ملعب نادي الجونة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-24.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.