عاجل.. حقيقة تجدد إصابة صلاح وغيابه عن مباراة ليفربول المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي، اليوم الإثنين، حقيقة تجدد إصابة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وغيابه عن المباراة المقبلة أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، والمقرر لها الأربعاء المقبل.

وكانت تقارير قد أشارت إلى تجدد إصابة محمد صلاح خلال مشاركته بعد العودة أمام برينتفورد في المباراة الماضية، التي انتهت بفوز ليفربول (4-1) السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح لا يعاني من إصابة

وحسب موقع “ليفربول إيكو” فأن محمد صلاح لا يعاني من أي إصابة، وما يتم تداوله هو مجرد سوء فهم للإجراءات الطبية.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن الجهاز الطبي لفريق ليفربول يقوم ببعض الإجراءات الخاصة للاعبين العائدين من الإصابة، وهو ما حدث مع صلاح.

وغاب محمد صلاح، عن مباريات ليفربول الماضية إثر الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر أمام غانا في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت في كوت ديفوار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وعاد محمد صلاح بعد غياب، للمشاركة مع ليفربول في مباراة برينتفورد ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.