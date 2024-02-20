تقارير: زيدان يقترب من تدريب بايرن ميونخ خلفًا لـ توخيل

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أحمد جودة - القاهرة - تقارير صحفية إيطالية كشفت عن اهتمام نادي بايرن ميونخ الألماني بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان كبديل محتمل لتوماس توخيل في تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

جاءت هذه الأخبار بعد خسارة بايرن ميونخ للمباراة الثانية على التوالي أمام بوخوم في الدوري الألماني، مما أدى إلى ابتعاده عن صدارة الجدول بفارق ثماني نقاط لصالح باير ليفركوزن.

زيدان يقترب من تدريب بايرن ميونخ خلفًا لـ توخيل

العلاقة بين النادي البافاري وتوماس توخيل لم تكن جيدة خلال الفترة الأخيرة، وقد يكون هذا هو الدافع وراء اتخاذ قرار إقالة المدرب. وأكدت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن قادة بايرن ميونخ قاموا بالفعل بالاتصال بزين الدين زيدان، الذي عمل سابقًا كمدير فني لريال مدريد، بهدف التعاقد معه كبديل لتوخيل.

يُشار إلى أن زيدان لم يتولى أي منصب تدريبي منذ رحيله عن ريال مدريد في عام 2021، وكان من المتوقع أن يتولى قيادة المنتخب الفرنسي خلفًا لديديه ديشامب، ولكن تم تجديد عقد ديشامب كمدرب لبطل العالم.