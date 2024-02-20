نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة برشلونة.. نابولي يعلن إقالة والتر ماتزاري ويعين كالزونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة نادي نابولي إقالة والتر ماتزاري مدرب الفريق نظرًا لسؤء النتائج خلال الموسم الجاري، كما قرر تعيين فرانشيسكو كالزونا مدربًا جديدًا للفريق.

وقال أوريليو دي لورينتيس عبر منصة “إكس”: “أشكر والتر ماتزاري، صديق عائلة دي لورنتيس وصديق نابولي، على دعم الفريق في لحظة معقدة، سيبقى في قلوب جماهير نابولي وعائلتنا، مرحبا مرة أخرى بفرانشيسكو كالزونا الذي عمل معنا بالفعل من قبل مع ساري وسباليتي”.

أرقام والتر ماتزاري مع نابولي، جاءت كالتالي:

17 مباراة

6 انتصارات

3 تعادلات

8 هزائم

16 هدفًا

تلقى الفريق 24 هدفًا