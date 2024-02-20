باريس سان جيرمان يجهز مبلغًا ضخمًا لخطف نجم برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - يجهز نادي باريس سان جيرمان، مبلغًا ضخمًا من أجل استقطاب أحد نجوم برشلونة إلى صفوف الفريق العاصمي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

باريس سان جيرمان يريد ضم دي يونج من برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان يريد تدعيم وسط ملعبه بضم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب برشلونة.

وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية فأن باريس سان جيرمان يريد الحصول على خدمات دي يونج في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الفطري ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان، مستعد لدفع 60 مليون يورو من أجل ضم فرينكي دي يونج من برشلونة.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن باريس سان جيرمان يستعد بعد رحيل نجمه كيليان مبابي في الصيف المقبل، لإحداث تغييرات في مشروعه الرياضي.

ويركز مسؤولو باريس سان جيرمان، على إعادة بناء خط وسط الفريق، وبالتالي يدخل دي يونج ضمن دائرة اهتمامات النادي الباريسي.

من جانبها؛ فتحت إدارة برشلونة، الباب أمام رحيل دي يونج من أجل تحقيق الاستفادة المالية من عملية بيعه، ولكن اللاعب رفض في وقتٍ سابق انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

وانضم فرينكي دي يونج إلى برشلونة في صيف 2019 قادمًا من أياكس الهولندي، وعقده ساري مع النادي الكتالوني حتى يونيو 2026.