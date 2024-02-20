نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الواحد السيد يسافر إلى الجزائر صباح غدًا الثلاثاء للانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة ببعثة الزمالك قبل مواجهة أبو سليم في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغادر القاهرة صباح غدًا الثلاثاء عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك وسعد عابدين إداري الأبيض متجهين إلى الجزائر للانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة ببعثة الفريق قبل وصولها يوم الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عبد الواحد السيد يسافر إلى الجزائر صباح غدًا الثلاثاء



ويحل الزمالك ضيفا على أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل.



موعد مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الكونفدرالية



ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق أبو سليم الليبي، يوم 25 من شهر فبراير الجاري، باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.