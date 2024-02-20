نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جريزمان يقود الهجوم.. تشكيل أتلتيكو مدريد أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، على تشكيلة الروخي بلانكوس التي ستواجه إنتر ميلان الإيطالي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد إنتر ميلان

يلتقى أتلتيكو مدريد مع نظيره الإيطالي، مساء، غدًا، الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 على ملعب "جيوزيبي مياتزا معقل الإنتر، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: سافيتش - هيرموسو - فيتسل

خط الوسط: كوكي - دي بول - باريوس - يورينتي - لينو

خط الهجوم: جريزمان – ديباي

وتنقل مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد، على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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