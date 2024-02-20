أليسون يسابق الزمن للحاق بمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - يسابق البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، للحاق بمباراة فريقه المرتقبة أمام مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي، والمقرر لها يوم 10 مارس المقبل.

ليفربول يخسر خدمات أليسون بيكر للإصابة

تُواصل لعنة الإصابات، ضرب صفوف ليفربول وتحرمه من خدمات الحارس الأساسي أليسون بيكر في مباريات مهمة قادمة.

وذكرت صحيفة “تيليجراف” البريطانية أن أليسون بيكر قد لا يلحق بمبارة نهائي كأس كارباو بين ليفربول وتشيلسي يوم 25 فبراير الجاري.

وأشارت إلى أن أليسون بيكر يُسابق الزمن للعودة للعب قبل التوقف الدولي، وسيغيب عن عدة مباريات لكنه يستهدف اللحاق بفريقه أمام مانشستر سيتي.

ويعاني أليسون بيكر من إصابة بالعضلة الضامة تعرض لها خلال التدريبات قبل مواجهة برينتفورد، التي أقيمت السبت الماضي، وذلك حسب صحيفة “تايمز” البريطانية.

وغاب أليسون بيكر، عن مباراة ليفربول وبرينتفورد في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.