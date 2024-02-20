نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024.. لاوتارو يقود الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه الذي سيخوض المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2024.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد

يلتقى النيراتزوي مع الروخي بلانكوس، مساء، غدًا، الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 على ملعب "جيوزيبي مياتزا معقل الإنتر، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: باستوني - أتشيربي - دارميان

خط الوسط: دي ماركو - باريلا - هاكان تشالهان أوغلو – بافارد

خط الهجوم: ميختاريان - لاوتارو مارتينيز – تورام

وتنقل مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد، على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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