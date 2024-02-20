نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طائرة الزمالك تهزم طلائع الجيش في دور الثمانية لبطولة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3/1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء على صالة اتحاد الشرطة ضمن مباريات الجولة الأولى لدور الثمانية لبطولة الدوري.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25/18

18/25

25/19

27/25

من المقرر أن يلتقي الزمالك يوم الأربعاء، مع طلائع الجيش في ثاني مباريات دور الثمانية على صالة اتحاد الشرطة.

ويضم الجهاز الفني لطائرة الزمالك كل من، أشرف أبو الحسن مديرًا فنيًا، ومحمد عبدالمنعم مدربًا عامًا، ومحمد علي مدربًا، وأحمد سعودي طبيبًا، وأحمد شعلان مديرًا إداريًا، وحسن عبدالرازق إداريًا.