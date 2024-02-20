نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيرونا يسقط أمام أتلتيك بيلباو بثلاثية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا أمام نظيره أتلتيك بيلباو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

ويحتل جيرونا بعد هذه الخسارة وصافة الليجا برصيد 56 بفارق ست نقاط عن المتصدر ريال مدريد، فيما يحتل فريق أتلتيك بيلباو المركز الخامس برصيد 49 نقطة.

أحداث مباراة جيرونا وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

سجل أليكس بيرينجور أول أهداف اللقاء لصالح أتلتيكو بيلباو في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل فيكتور تسيهانكوف لصالح فريقه جيرونا في الدقيقة 49، بعد تمريرة من إيفان مارتين إلى زميله تسيهانكوف الذي سدد كرة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز أليكس بيرينجور الهدف الثاني لصالح أتلتيك بيلباو والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 56، بعد عرضية أرضية من جوركا جوروزيتا من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها بيرينجور بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز إينياكي ويليامز التقدم بالهدف الثالث لصالح أتلتيك بيلباو في الدقيقة 60، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

وقلص إريك جارسيا الفارق لصالح جيرونا في الدقيقة 75، بعد ركلة حرة، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أليكس جارسيا من على القائم الأول بتمريرة رائعة بكعب القدم ليتابعها إريك برأسية من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.