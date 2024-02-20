الرياضة

هاني شكري: الزمالك أقدم على تقديم "الصورة الطبيعية" للقطبين.. والمنافسة داخل الملعب

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بتلبية مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، الدعوة بالحضور إلى مقر القلعة البيضاء في زيارتهم اليوم.


وقال هاني شكري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك: "هذه هى الصورة الطبيعية للعلاقة بين الناديين الممتدة لأكثر من 100 عام".


وتابع: "أرحب بحسام غالي وجميع مجلس إدارة الأهلي داخل نادي الزمالك، وتربطنا علاقة ود وصداقة بكل ممثلي النادي الأهلي".


واختتم هاني شكري: "لا يوجد أي داعي للتعصب ويجب أن تظل المنافسة الشريفة بين الناديين داخل الملعب".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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