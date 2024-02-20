نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني شكري: الزمالك أقدم على تقديم "الصورة الطبيعية" للقطبين.. والمنافسة داخل الملعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بتلبية مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الدعوة بالحضور إلى مقر القلعة البيضاء في زيارتهم اليوم.



وقال هاني شكري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك: "هذه هى الصورة الطبيعية للعلاقة بين الناديين الممتدة لأكثر من 100 عام".



وتابع: "أرحب بحسام غالي وجميع مجلس إدارة الأهلي داخل نادي الزمالك، وتربطنا علاقة ود وصداقة بكل ممثلي النادي الأهلي".



واختتم هاني شكري: "لا يوجد أي داعي للتعصب ويجب أن تظل المنافسة الشريفة بين الناديين داخل الملعب".