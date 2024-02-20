نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولى تصريحات حسام غالي بعد زيارة مجلس الأهلي إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، زيارة ناديه إلى مقر الزمالك بالتاريخية، مشيرًا إلى أنها بداية لنبذ التعصب الرياضي بين جماهير القطبين.

حسام غالي: زيارتنا لنادي الزمالك تاريخية

قال حسام غالي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك: "سعداء بالتواجد داخل نادي الزمالك، زيارتنا تاريخية وبداية لنبذ التعصب بين الجماهير".

وأضاف: "كل الرياضيين مطالبين بتقديم الصورة الجيدة للرياضة المصرية قبل الجماهير، ومباراة القمة المقبلة بين الفريقين سيسودها الروح الرياضية داخل وخارج الملعب".

واختتم غالي تصريحاته قائلًا: "تربطني علاقات جيدة بهاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وأتمنى له التوفيق والمجلس بأكمله".