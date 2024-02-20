الرياضة

مجدى عبد الغنى: زيارة القرن بين الأهلى الزمالك حدث تاريخي

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أحمد جودة - القاهرة - وصف مجدي عبد الغني نجم السابق، زيارة مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب لنظيره في الزمالك بزيارة القرن، مؤكدًا أنها بمثابة حدث تاريخي عاد بعد جفاء طويل على مدار السنوات الماضية.

مجدي عبدالغني يتحدث عن زيارة الأهلي للزمالك

أضاف مجدى عبد الغني خلال تقديم برنامجه ملعب الشمس على قناة الشمس: "زيارة للقرن لأنه كان هناك جفاء لمدة طويلة جدًا بين الزمالك والأهلي كمجالس إدارات وانتهت هذه القضايا والأحكام بينهما والعلاقة بدأت من جديد".

تابع عبد الغنى:" لم يكن يتخيل أكثر المتفائلين زيارة مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب للزمالك برئاسة حسين لبيب لتعود العلاقات لطبيعتها من جديد "، ضاحكًا:" بيب بيب الخطيب زار لبيب".

وواصل: "النادي الأهلي لا يوجد لديه أى ضغائن تجاه نادي الزمالك، ولبى دعوة القلعة البيضاء على الفور،ولقطة البوكيه الورد في مقعد العامرى فاروق محترمة جدًا من مجلس الزمالك وإنسانية للغاية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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