نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدى عبد الغنى: زيارة القرن بين الأهلى الزمالك حدث تاريخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق، زيارة مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب لنظيره في الزمالك بزيارة القرن، مؤكدًا أنها بمثابة حدث تاريخي عاد بعد جفاء طويل على مدار السنوات الماضية.

مجدي عبدالغني يتحدث عن زيارة الأهلي للزمالك

أضاف مجدى عبد الغني خلال تقديم برنامجه ملعب الشمس على قناة الشمس: "زيارة للقرن لأنه كان هناك جفاء لمدة طويلة جدًا بين الزمالك والأهلي كمجالس إدارات وانتهت هذه القضايا والأحكام بينهما والعلاقة بدأت من جديد".

تابع عبد الغنى:" لم يكن يتخيل أكثر المتفائلين زيارة مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب للزمالك برئاسة حسين لبيب لتعود العلاقات لطبيعتها من جديد "، ضاحكًا:" بيب بيب الخطيب زار لبيب".

وواصل: "النادي الأهلي لا يوجد لديه أى ضغائن تجاه نادي الزمالك، ولبى دعوة القلعة البيضاء على الفور،ولقطة البوكيه الورد في مقعد العامرى فاروق محترمة جدًا من مجلس الزمالك وإنسانية للغاية".