عضو الأهلي: زيارتنا إلى الزمالك تأخرت

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الزيارة التي قام بها مجلس إدارة ناديه تأخرت بعض الوقت بسبب وفاة الراحل العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء.

الجارحي: كل الاحترام لمجلس الزمالك

قال محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "زيارتنا إلى الزمالك تأخرت بسبب ظروف وفاة الراحل العامري فاروق وكنا نريد أن نقدم على تلك الخطوة من فترة".

وتابع الجارحي: "كل الإحترام والتقدير لنادي الزمالك ومجلس إدارته".

وتأتي تصريحات محمد الجارحي على هامش زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لمقر القلعة البيضاء.