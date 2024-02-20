الرياضة

عضو الأهلي: زيارتنا إلى الزمالك تأخرت

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو : زيارتنا إلى الزمالك تأخرت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الزيارة التي قام بها مجلس إدارة ناديه تأخرت بعض الوقت بسبب وفاة الراحل العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء.

الجارحي: كل الاحترام لمجلس الزمالك

قال محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "زيارتنا إلى الزمالك تأخرت بسبب ظروف وفاة الراحل العامري فاروق وكنا نريد أن نقدم على تلك الخطوة من فترة".

وتابع الجارحي: "كل الإحترام والتقدير لنادي الزمالك ومجلس إدارته".

وتأتي تصريحات محمد الجارحي على هامش زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لمقر القلعة البيضاء.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا