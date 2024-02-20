نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سراج: العلاقة مع الزمالك وطيدة عبر مختلف الأجيال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن العلاقة مع نادي الزمالك وطيدة وقوية للغاية عبر مختلف الأجيال على مدار التاريخ.



وقال سراج في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك: "العلاقة دائمة ووطيدة بين جماهير الناديين عبر مختلف الأجيال".



وتابع: "بعض المناوشات الشخصية التي حدثت الفترة الماضية لا تمثل كيان عريق وكبير بحجم نادي الزمالك".



وأتم سراج: "كل البيوت المصرية يوجد بها جماهير للزمالك والأهلي".



جدير بالذكر أن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لمقر نادي الزمالك لترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف مع الجميع، ونبذ التعصب.



ويأتي ذلك في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لرفعة المستوى الرياضي لمصرنا الحبيبة