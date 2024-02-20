عبد الله جورج: زيارة الأهلي إلى الزمالك ذكرتني بصالح سليم

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد عبد الله جورج مستشار مجلس إدارة نادى الزمالك بزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي إلى القلعة البيضاء، ظهر أمس الإثنين، مؤكدًا أنها بداية تصحيح المسار في الرياضة المصرية.

عبدالله جورج: زيارة الأهلي إلى الزمالك بداية تصحيح المسار

أضاف جورج خلال تصريحات لملعب الشمس مع الكابتن مجدي عبد الغني: "هذه هي الرياضة الحقيقية الناس تتنافس بشكل شريف دون شد أو جذب،وزيارة الأهلي كانت جميلة بكل معانيها لأنها بترسي قاعدة جديدة لم تكن موجودة خلال السنوات الماضية".

تابع جورج: "الزيارة أثبتت أن مصر فيها ناس تريد الصالح لمصر وتعيد الرياضة لمسارها الصحيح والتشجيع يكون بكل روح رياضية بعيدة عن التعصب والخلافات".

وواصل:" قديما كنت أذهب لمشاهدة مباريات النادي الأهلي في مختار التتش ولم يكن هناك تعصب أو جمهور الأهلي في ناحية أو الزمالك فى ناحية أخرى كل الناس كانت تجلس مع بعضها دون تجاوز".

وأكمل: "الزيارة أعادت لي ذكرى جميلة عندما جاء صالح سليم لزيارة محمد حلمي زامورا بعد نجاحه في الانتخابات والزيارة كانت بداية مبشرة لعودة الأمور لنصابها الصحيح دون سباب أو تناحر".

واختتم المستشار الفني لمجلس إدارة نادى الزمالك حديثه قائلًا: "مجلس إدارة النادي الأهلي كان حاضر وشرفونا كلهم ونتمنى هذه الأرواح تنعكس على جمهور القطبين بكل احترام".