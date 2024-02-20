نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخيرًا.. ماركا تعلن توقيع ريال مدريد مع مبابي (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي ريال مدريد الإسباني، التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، لينضم لكتيبة “الملكي” بدايةً من الموسم المقبل 2024/25.

بغلاف خاص.. ماركا: مبابي سيلعب لـ ريال مدريد 5 مواسم

نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية خلال غلافها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، أن مبابي وقع بالفعل مع ريال مدريد لمدة 5 مواسم، أي حتى 2029.

وجاء تصميم غلاف “ماركا” اليوم، عبارة عن مجموعة من جميع الأغلفة السابقة التي شملت صور كيليان مبابي، مع خبر توقيعه لنادي ريال مدريد.

ونجح ريال مدريد، في حسم جدل صفقة كيليان مبابي، بعدما قرر الأخير مغادرة باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده في صيف العام الجاري.

وقام كيليان مبابي، بصورة رسمية، بإبلاغ القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، بقرار رحيله عن النادي العاصمي في نهاية الموسم الحالي.

وكان مبابي صاحب الـ25 عاماً، قد انضم إلى باريس سان جيرمان خلال صيف 2017 قادماً من موناكو في صفقة إعارة تحولت في الصيف التالي، لانتقال دائم.

وخاض كيليان مبابي 291 مباراة بقميص باريس سان جيرمان في مختلف البطولات، وسجل الفرنسي 244 هدف وقدم 105 تمريرة حاسمة.