نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام نصر يكشف سبب زيارة الأهلي.. ويتحدث عن خطة مجلس إدارة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد المهندس هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يفي بالعهد الذي قطعه على نفسه منذ الترشح في انتخابات النادي الأخيرة.



وقال هشام نصر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك على هامش زيارة الأهلي: "هدفنا الأول هو ظهور الرياضة المصرية بالصورة اللائقة بها".



وتابع: "تعاهدنا على تصدير صورة جيدة لنادي الزمالك منذ ترشحنا لإنتخابات النادي، ونسعى أيضًا لتوطيد علاقتنا بالإتحادات الرياضية وجماهير الأندية الأخرى".



واختتم هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء حديثه قائلا: "الزمالك يمتلك جماهيرية كبيرة ونحاول الحفاظ على حقوق النادي".