حسام المندوه: العلاقة الجيدة بين الزمالك والأهلي ستساعد في الحد من أسعار اللاعبين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك أن عودة العلاقات الجيدة بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي ستساهم في الحد من ارتفاع الأسعار في موسم الإنتقالات بشكل عام.



وقال حسام المندوه في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك على هامش زيارة الأهلي: الزيارة تأخرت بسبب وفاة المرحوم العامري فاروق، يجب أن يبقى التنافس داخل الملعب فقط ونسعى لإيصال هذه الرسالة لجماهير الناديين".



واختتم أمين الصندوق بالقلعة البيضاء تصريحاته قائلًا: "من المهم إعادة العلاقات الجيدة مع جميع عناصر منظومة الرياضة، عودة العلاقات الجيدة بين القطبين ستقلل من المغالاة والمبالغات في أسعار اللاعبين".



وتأتي تصريحات الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق بالقلعة البيضاء، على هامش زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لمقر نادي الزمالك.