أحمد سليمان: المنافسة بين الأهلي والزمالك يجب أن تكون داخل المستطيل الأخضر فقط

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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بتلبية مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الدعوة بزيارة مقر القلعة البيضاء في خطوة للحفاظ على العلاقة الطيبة بين الأندية المصرية.



وقال أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك على هامش زيارة الأهلي: "يجب التواصل بين جميع الأندية تحت مظلة الدولة المصرية".



وتابع عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "الملعب هو الفيصل في المنافسة والجميع يحب مصر".



وعن مباراة الزمالك والأهلي المقبلة بمسابقة كأس مصر، قال سليمان: "تبقى مباريات القمة من أشهر الديربيات العربية والأفريقية".