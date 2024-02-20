جيرونا يسقط أمام بلباو في الليغا
تعثر جيرونا أمام مضيفه أتلتيك بلباو وخسر بهدفين لثلاثة أهداف، في ختام منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم، "الليغا".
سجل بيلباو هدف التقدم عن طريق أليكس بيرينجور في الدقيقة 2، ثم تعادل جيرونا عن طريق فيكتور تسيجانكوف في الدقيقة 49.
وفي الدقيقة 56 سجل أليكس بيرينجور هدف ثاني لصالح بيلباو، ثم سجل إينياكي ويليامز هدف ثالث في الدقيقة 60، بينما قلص جيرونا النتيجة عن طريق إريك جارسيا.
ورفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الرابع.
وتجمّد رصيد جيرونا عند 56 نقطة في المركز الثاني، ويبتعد بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد المُتصدر.
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