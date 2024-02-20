حسين السيد: الزمالك يفتح صفحة جديدة مع الجميع.. قطبي الكرة المصرية يقودا الكرة في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن زيارة مجلس إدارة النادي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لمقر القلعة البيضاء يعلو من القيم والروح الرياضية في الكرة المصرية.



وقال حسين السيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك على هامش زيارة الأهلي: "زيارة النادي الأهلى لنا زيارة تاريخية تثبت أن الروح الرياضية هى التي يجب أن تسود".



وتابع: "تربينا كرياضيين على العلاقات الطيبة مع المنافسين، يجب طي صفحة الفترة الماضية وفتح صفحة جديدة مع الجميع".



واختتم حسين السيد حديثه قائلا: "قطبي الكرة المصرية يقودا كرة المصرية والجميع يحذوا حذوهم، العلاقات الودية بين القطبين تحافظ على تواجد الروح الرياضية بشكل دائم".