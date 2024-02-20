نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الداخلية وفاركو في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم مباراة الداخلية وفاركو، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام المباراة والذي جاء بقيادة الحكم خالد الغندور.

ويعاونه كلا من مصطفى عطية مساعد أول، محمد عاطف الزناري مساعد ثان، السيد منير حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمود ناجي ويعاونه عاطف حسين.

موعد مباراة الداخلية وفاركو في الدوري المصري

تنطلق صافرة المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ستاد السلام المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمسابقة الدوري المصري

تنقل المباراة على مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد للمسابقة.