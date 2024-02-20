نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من الإسماعيلي بعد التعادل أمام الزمالك في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حمد إبراهيم مدرب فريق الإسماعيلي، أن الفريق لديه عناصر مميزة وقدموا مستوى جيد أمام الزمالك، مشيرا إلى أن النتائج الجيدة تمنح اللاعبين ثقة كبيرة.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "الإسماعيلي لديه لاعبين مميزين وقمنا بضم صفقات جيدة ونسعى لاستعادة مستواهم، مع عودة بعض المصابين خلال الفترة المقبلة سوف يتحسن الأداء ويتطور الفريق بشكل أفضل".

وأضاف: "الجهاز الفني كان يعمل على تأهيل اللاعبين نفسيًا ومنحهم الثقة لتقديم افضل أداء، كما أن حل أزمة القيد منح الجميع روح طيبة، وإيهاب جلال اتخذ قرارًا شجاعًا بالموافقة على بيع ياو أنور وإياد العسقلاني لحل أزمة القيد، وهو قادر على تعويضهم فنيًا داخل الملعب".

وواصل: "إيهاب جلال قام باختيار نادر فرج من قطاع الناشئين وهناك مجموعة آخرى سوف يتم الاستعانة بهم في المرحلة المقبل مثل محمد خطاري وحسن صابر وغيرهم من العناصر الواعدة، والجهاز الفني منح نادر فرج ثقة كبيرة وهو يمتلك سرعة ومهارة، والأهم العين الثاقبة التي تختار هؤلاء اللاعبين".

وأكمل: "مجلس إدارة الإسماعيلي يقوم بإجراء صيانة مستمرة على استاد الإسماعيلية، لكن الأمطار هي وراء ظهور الملعب بهذا الشكل خلال لقاء الزمالك".

وزاد: "الدوري صعب جدا هذا الموسم وكل المباريات قوية، وندخل كل مباراة ولدينا دوافع للفوز، ولازال هناك 5 مباريات على نهاية الدور الأول، وندخل أي لقاء بحثا عن النقاط الثلاث".

وأتم: "كان هدفنا اغلاق الطريق نحو مرمى الإسماعيلي والدفاع بشكل قوي، مع استغلال سرعات لاعبين في الهجوم من أجل التسجيل".