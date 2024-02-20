نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطقم حكام مباراة دوري المحترفين وظهور أول للصافرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية في مجموعة صراع الهبوط في دوري المحترفين، والتي باتت على صفيح ساخن.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن أطقم حكام مباريات اليوم والذين جاءوا كالاتي:



أبو قير للاسمدة- النجوم

على ملعب أبو قير يحل النجوم ضيفا في مباراة يقودها محمود منصور حكما للساحة ويعاونه كلا من سيد أبو خاطر مساعد أول، محمود النحاس مساعد ثان، أحمد حسونة حكما رابعا.

مصر للمقاصة- أسوان

على ملعب الأسيوطي تنطلق المباراة الذي يقودها محمد إبراهيم الدسوقي حكما للساحة ويعاونه كلا من عبد العزيز محسن مساعد أول، عماد فرج مساعد ثان، مصطفى مدحت حكما رابعا.

مكادي- النصر للتعدين

على ستاد خالد بشارة في الجونة وظهور أول للصافرة النسائية والتي تتمثل في شاهندا المغربي حكما للساحة، وليد عبداللطيف مساعد أول، جمالات احمد مساعد ثان، هيثم الشريف حكما رابعا.

جمهورية شبين- بترول أسيوط

على ملعب جمهورية شبين يحل بترول اسيوط ضيفا في مباراة يقودها محمد عبد العزيز حكما للساحة، علي علاء طلبة مساعد أول، وائل عاطف مساعد ثان، احمد جمال شاهين حكما رابعا.



دكرنس- المصرية للاتصالات

يستقبل ملعب دكرنس المصرية للاتصالات في مباراة يقودها هيثم عثمان حكما للساحة، ويعاونه كلا من علاء عبد العال ميلاد مساعد أول، عادل ماهر مساعد ثان، عبد الرحمن صالح حكما رابعا.