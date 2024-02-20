نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيرة الأحمر: مجلس إدارة الزمالك ينتهج العمل المؤسسي من أجل النجاح.. والعلاقات الطيبة بين الناديين هى الوضع الطبيعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العمل المؤسسي هو نهج إدارة مجلس إدارة القلعة البيضاء من أجل تحقيق النجاحات.



وتحدثت نيرة الأحمر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك على هامش زيارة الأهلي للقلعة البيضاء: "العلاقة الطيبة بين الناديين هى الوضع الطبيعي".



وتابعت عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء: "الزمالك والأهلي هما أكبر ناديين في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط".



واختتمت نيرة الأحمر تصريحاتها قائلة: "مجلس إدارة النادي يعمل بشكل جماعي وكل فرد يعرف دوره جيدا، العمل المؤسسي والتخصص يقودا للنجاح".