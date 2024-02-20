رضا عبدالعال يشيد بصفقة الزمالك: الأفضل بين كل اللاعبين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أن ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك يعد أفضل صفقات القلعة البيضاء في مباراة فريق الإسماعيلي ببطولة الدوري الممتاز.

وكان ناصر ماهر قد شارك في الشوط الثاني من مباراة الإسماعيلي، والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" ناصر ماهر كان أهم لاعبي نادي الزمالك في مباراة الإسماعيلي وساهم في تحول أداء الزمالك الهجومي على مرمى أحمد عبد المنعم وهو أفضل صفقات الزمالك حتى الآن.

وتابع: أحمد سيد زيزو كان خارج الخدمة في مباراة الزمالك والإسماعيلي ولم يكن أدائه مؤثر طوال المباراة، وهذا انعكس على مستوى الفريق منذ بداية اللقاء.