رضا عبد العال ينتقد مدرب الزمالك لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، إدارة البرتغالي جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لمباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره الإسماعيلي، بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد الإسماعيلي، وكانت المباراة الأولى لجوميز مدرب الأبيض.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: من وجهة نظري أن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك كان تائها خلال مباراة الإسماعيلي ولم ينجح في قراءة الخصم جيدًا وأدار المباراة بشكل خاطئ".



وتابع: جوزيه جوميز مدرب الزمالك أدار مباراة الإسماعيلي بطريقة "سمك لبن تمر هندي" وهو سبب تعادل الفريق الأبيض في المباراة وأداء بعض اللاعبين السيئ.