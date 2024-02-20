نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم الدوري المصري الصيف المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستهدف مسؤولو النادي الأهلي التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق.

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي سوف يعمل خلال الفترة الحالية على حسم صفقة مدافع زد محمد إسماعيل، مع ضمه في الميركاتو الصيفي بشكل رسمي بدلا من محمود متولي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سوف يقوم بتجهيز أكرم توفيق وكذلك كوكا من أجل المشاركة في لقاء ميدياما الغاني، خصوصا في ظل غياب مروان عطية للايقاف واليو ديانج للاصابة".

وأضاف: "كولر سيقوم بتحديد القائمة المسافرة خلال الساعات المقبلة بعدما قام بتأخير السفر لمدة 24 ساعة، حيث تقرر السفر الأربعاء".