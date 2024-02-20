ميدو يستعرض وثيقة معايير اختيار المدرب التي حددها اتحاد الكرة المصري

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أحمد جودة - القاهرة -

استعرض الإعلامي أحمد حسام ميدو وثيقة لمعايير اختيار المدرب التي حددها اتحاد الكرة المصري لكرة القدم.

وعرض ميدو عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع على قناة المحور: "مستند رسمي لمعايير اختيار مدريين المنتخبات الوطنية".

وتابع ميدو: جاء اختيار المدرب وفقًا للعناصر التالية: "السمات الشخصية - الثقافة العامة - الثقافة الخاصة - اللباقة - المظهر العام - الثقة بالنفس - الطموح - الشجاعة - تحمل الضغوط - الحنكة والخبرة – إنكار الذات - العفة".

وعلق قائلًا: "كيف يتم اختيار مدرب من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم وفقًا لتلك المعايير دون النظر للرخص التدريبية التي حصل عليها أو مستوياته الفنية ومراحله التدريبية".