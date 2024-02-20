الرياضة

ميدو يستعرض وثيقة معايير اختيار المدرب التي حددها اتحاد الكرة المصري

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أحمد جودة - القاهرة -  

استعرض الإعلامي أحمد حسام ميدو وثيقة لمعايير اختيار المدرب التي حددها اتحاد الكرة المصري لكرة القدم.

وعرض ميدو عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع على قناة المحور: "مستند رسمي لمعايير اختيار مدريين المنتخبات الوطنية".

وتابع ميدو: جاء اختيار المدرب وفقًا للعناصر التالية: "السمات الشخصية - الثقافة العامة - الثقافة الخاصة - اللباقة - المظهر العام - الثقة بالنفس - الطموح - الشجاعة - تحمل الضغوط - الحنكة والخبرة – إنكار الذات - العفة".

وعلق قائلًا: "كيف يتم اختيار مدرب من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم وفقًا لتلك المعايير دون النظر للرخص التدريبية التي حصل عليها أو مستوياته الفنية ومراحله التدريبية".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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