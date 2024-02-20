نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد طارق: هدفنا توطيد العلاقات مع كل الأندية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الهدف الأسمى لمجلس إدارة القلعة البيضاء الحالي، هو توطيد العلاقات بجميع الأندية المصرية.



وقال محمد طارق في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "نعمل على توطيد علاقتنا بجميع الأندية لتغيير الصورة الذهنية للنادي".



وتابع: "لا توجد رياضة في مصر والشرق الأوسط دون قطبي الكرة المصرية، الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون المثمر بين الناديين".



واختتم محمد طارق عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء حديثه قائلا: "نتوجه بخالص العزاء لجماهير الأهلي في وفاة المرحوم العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي".